Сестры Музычук объяснили, почему не подписали письмо за исключение России и Беларуси из ФИДЕ 8 апреля, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Анна Музычук заверила, что она и ее сестра Мария верят в победу Украины в войне с Россией (Фото:tvoemisto.tv)

Украинская гроссмейстерка Анна Музычук объяснила, почему они с сестрой Марией не подписали письмо Львовской областной шахматной федерации с требованиями отстранить РФ и Беларусь от членства в ФИДЕ.

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Письмо львовской шахматистки, чемпионки мира по шахматам опубликовал сайт Трибуна.

«Хотим высказать наше с Марией видение Открытого Письма Президиума Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), опубликованного вчера ЛОШФ и письмо ФШУ в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) и Европейского шахматного союза (ЕШС), присланного 25 февраля, — пишет Анна Музычук. — То, что мы отказались подписывать эти письма, является полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными. И это несмотря на то, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов. Мы считаем, что подобные обращения необходимы и нам следует продолжить требовать санкций от ФИДЕ. Однако для того, чтобы эти меры достигли своей цели, важно быть максимально эффективными».

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Мария Музычук указала конкретные пункты, которые, по ее мнению, нужно исправить в письме ЛОШФ. В частности, она предлагает не исключать из ФИДЕ российских шахматистов, написавших обращение к Путину с требованием немедленно прекратить войну. Или исключить всех россиян, но только на период войны. Вот последующий текст ее письма:

«1) Письмо ЛОШФ к ФШУ и требование об отставке Президента ФИДЕ россиянина А. Дворковича. В письме к подписи было указано «просим Президента ФШУ В.Капустина повторно направить письмо с требованиями…""Повторно», так что снова в ФИДЕ и ЕШС, что уже было сделано и успеха не имело. Давайте смотреть на вещи здраво: насколько реально то, что Дворкович и его команда проголосуют за то, чтобы отстранить Дворковича с должности? Более того, если этот вопрос даже не поднимался на Президентском Совете ФИДЕ, который проходил после письма ФШУ к ФИДЕ. Мы предлагали, чтобы это требование от ФШУ адресовалось конкретно МОК (Международному олимпийскому комитету). Ведь сегодня россиянин не руководит ни одной международной спортивной федерацией. В финальном письме ЛОШФ было указано «просим Президента ФШУ В. Капустина обратиться в соответствующие учреждения», но и здесь непонятно, кому и куда конкретно ЛОШФ просит В. Капустина отправить это письмо.

2) Требование об отстранении российских и белорусских шахматистов. 27 февраля на своей странице в ФБ и в инстаграме я обратилась к шахматистам, представляющим эти страны, с просьбой высказать свою позицию относительно решений президента РФ и войны против Украины. 3 марта ведущие российские шахматисты и шахматистки написали открытое письмо Путину, в котором осудили агрессию России против Украины и требовали немедленно закончить войну. Среди подписавших это письмо — члены национальной сборной команды России, олимпийские чемпионки, чемпионы и чемпионки мира и Европы. Верно ли требование об отстранении всех шахматистов, включая тех, кто поддерживает Украину? Мы считаем, что корректнее либо делать исключение для этих шахматистов/шахматисток, либо исключать всех, но только на период войны.

3) Дополнительно, чего не было в оригинальном письме, мы инициировали отстранение российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований. Мы считаем, что государства у России и Беларуси не имеют морального права быть представленными на международных соревнованиях. Уже было решение ФИДЕ о недопуске этих стран во Всемирную Шахматную Олимпиаду, начало которой запланировано на июль этого года, однако недавно почему-то снова начал подниматься этот вопрос. Также мы призываем полностью отстранить тех шахматистов и шахматисток, которые открыто поддержали агрессию России против Украины от всех официальных. соревнований и привлечь их к уголовной ответственности".

Анна Музычук также заверила, что с первых дней масштабного вторжения России в Украину они с Марией четко заявили о своей позиции по отношению к этой войне.

«Мы считаем Россию агрессором, словом и делом поддерживаем Вооруженные силы Украины и верим в нашу победу. Слава Украине!» — написала она.

Как сообщалось ранее, ЛОШФ прекратила сотрудничество с шахматистками Анной и Марией Музычук и начинает процедуру их исключения из президиума и членства в федерации. Причина — они не подписали коллективное письмо за исключение России и Беларуси из ФИДЕ.

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