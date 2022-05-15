Атака на военный объект. Оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области — глава ОВА

15 мая, 08:12
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты нанесли 15 мая ракетный удар по Львовской области (иллюстративное фото) (Фото:НВ Львов)

Оккупанты нанесли 15 мая ракетный удар по Львовской области (иллюстративное фото) (Фото:НВ Львов)

Оккупанты РФ утром в воскресенье утром, 15 мая, нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области. Предварительно, информации о раненых и погибших нет.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он рассказал, что атака РФ произошла около 4:30.

«По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется», — заявил Козицкий.

Видео дня

Ранее во Львове было слышно несколько звуков, похожих на взрывы. Сирены в городе и области прозвучали после семидневного перерыва, последний раз воздушную тревогу объявляли 8 мая.

Редактор: Катерина Денисова

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Ракетные удары Львовская область Максим Козицкий Ракетный удар по Львову

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X