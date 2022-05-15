Атака на военный объект. Оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области — глава ОВА
Оккупанты нанесли 15 мая ракетный удар по Львовской области (иллюстративное фото) (Фото:НВ Львов)
Оккупанты РФ утром в воскресенье утром, 15 мая, нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области. Предварительно, информации о раненых и погибших нет.
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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он рассказал, что атака РФ произошла около 4:30.
«По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется», — заявил Козицкий.
Ранее во Львове было слышно несколько звуков, похожих на взрывы. Сирены в городе и области прозвучали после семидневного перерыва, последний раз воздушную тревогу объявляли 8 мая.