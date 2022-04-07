Львовская областная шахматная федерация исключает сестер Музычук из организации за лояльность к России и Беларуси 7 апреля, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Анна и Мария Музычук — гроссмейстерки, чемпионки мира по шахматам, являются коренными львовянками (Фото:ЛОШФ)

ЛОШФ прекратила сотрудничество с шахматистками Анной и Марией Музычук и начинает процедуру исключения из президиума и членства в федерации. Причина — они не подписали коллективное письмо за исключение России и Беларуси из ФИДЕ.

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Эту информацию корреспондент НВ Львов получил от Назара Фирмана, заместителя президента ЛОШФ.

По его словам, Львовская областная шахматная федерация написала открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в ФИДЕ для ужесточения санкций против России и Беларуси. В нем говорилось, в частности, что после ужасных вещей, которые мир увидел в Буче, Гостомеле, Ирпене, следует немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской шахматной федерации и белорусской шахматной федерации из ФИДЕ.

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«Однако гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что «не все так однозначно» и что «не все россияне плохие», — пояснил Назар Фирман.

Он отметил, что это не первый случай, когда сестры Музычук демонстрируют неустойчивую позицию по поводу войны России против Украины. А причиной этого Назар Фирман называет личную симпатию львовских шахматисток к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу — гражданину России, который в свое время был заместителем главы в правительстве Дмитрия Медведева.

«Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Идет война, нужна четкая позиция в отношении страны-агрессора. Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации», — объяснил Назар Фирман.

Анна Музычук — двукратная чемпионка Украины по шахматам среди женщин 2003 и 2014 годов. Чемпионка мира среди шахматисток в возрасте до 20 лет (2010) и до 16 лет (2006).

Мария Музычук — гроссмейстер (2015), чемпионка мира среди женщин 2015 года, двукратная чемпионка Украины (2012, 2013), лучшая шахматистка мира 2015 года.