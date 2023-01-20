ЗРК на крышах в Москве: Лавров ранее называл ПВО в жилых кварталах «нарушением законов войны» — видео 20 января, 11:32 У кремлевского режима короткая память (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Накануне, 19 января, в соцсетях появились фото и видео с установкой на крышах зданий в центре Москвы систем ПВО, в частности, зенитно-ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1.

Кроме того, в одном из районов российской столицы был замечен дивизион ЗРК С-400.

Читайте также: В Москве недалеко от резиденции диктатора Путина заметили комплекс ПВО

При этом ранее кремлевский режим называл размещение Украиной систем противовоздушной обороны в городах для их защиты от воздушных атак РФ чуть ли не «военным преступлением».

Видео дня

По словам российского пропагандиста Сергея Мардана, «люди, которые разворачивают дивизионы ПВО в жилых кварталах» — это «убийцы и мерзавцы».

«У меня язык не поворачивается называть их ни военными, ни солдатами», — негодовал он в эфире своего шоу.

Такого же мнения был и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилась в жилых кварталах», — заявлял он, пытаясь дискредитировать ВСУ в глазах мировой общественности.

И вот, забыв обо всех этих обвинениях, ВС РФ начали размещать системы ПВО на крышах офисных зданий, вызвав недоумение у россиян, не понимающих, как «трехдневная операция» по захвату Киева превратилась в оборону Москвы, и насмешки со стороны украинцев.