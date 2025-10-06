Во Флориде нашли серебряные и золотые монеты — их стоимость оценивают в миллион долларов

6 октября, 15:47
Дайверы нашли драгоценные редкие монеты во Флориде (Фото: Queens Jewels, LLC)

В американском штате Флорида дайверы нашли более 1000 серебряных и золотых монет. Стоимость найденного, по оценке специалистов, составляет примерно миллион долларов.

Об этом 4 октября сообщило медиа Bild. «Сокровища» происходят из испанского флота 1715 года. Находку обнаружили еще летом, однако стало известно о ней недавно, и с ее помощью можно попытаться восстановить историю этого флота.

Как отмечают историки, он состоял из 11 кораблей и затонул 31 июля из-за урагана, унеся жизни примерно 1000 человек. Суда как раз должны были отплывать в Испанию с богатствами Нового Света. Это событие считается одной из крупнейших трагедий, связанных с сокровищами, которые происходили в США.

Серебряная монета испанского флота 1975 года (Фото: Queens Jewels, LLC)
Серебряная монета испанского флота 1975 года / Фото: Queens Jewels, LLC

В общем дайверам удалось достать 1051 серебряную и пять золотых монет.

