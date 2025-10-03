Змея длиной более 1 метра выползла из машины и пробралась через драйв-тру в заведение фастфуда

В Калифорнии змею доставили в приют после того, как она сбежала из машины через окно быстрого питания в заведение фастфуда.

Об этом 2 октября сообщили в приюте Pasadena Humane. Как выяснилось, это был домашний питон. Рептилия весила 3,6 фунта (1,6 кг) и достигала примерно трех-четырех футов (90−120 см) в длину.

Реклама

Работник заведения питания вызвал волонтеров из зооприюта и змею безопасно забрали. Увидев новости о побеге питона и узнав в нем своего любимца, хозяева связались с волонтерами и забрали змею домой.

«Во время пребывания в приюте Хэнни была немного застенчивой. Но как только оказалась в объятиях своей семьи, полностью расслабилась, позировала для фото и с гордостью демонстрировала те самые пятна, которые помогли узнать ее среди других», — рассказывают волонтеры.