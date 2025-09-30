Об этом 28 сентября сообщило The Daily Star. Американка Энн-Кристин Сван содержит змей еще с 90-х годов, а занимается разведением с 2021-го. Женщина была шокирована, когда увидела, как вылупилась двуглавая змея вида Western Plains Hognose. Рептилию она назвала Харибо в честь конфет-близнецов Twin Snakes.

«Сначала они боролись за то, кто будет руководить движениями, поэтому выглядели довольно нескоординированными, что было смешно. А потом они начали двигаться более слаженно и самостоятельно есть. Я думала, что главной станет левая, потому что она была более прямой и выровненной с телом, поэтому сначала я предлагала еду именно ей. Но на самом деле хотела есть правая, даже если она была немного в сторону», — цитирует медиа 49-летнюю женщину.

Харибо очень дружелюбна и спокойна и даже не против, когда ее берут на руки. Ее любимым лакомством являются замороженные мышата.

Рождение такой змеи очень редкое явление, говорит Энн-Кристин, которая также работает медсестрой-практиком. Вероятность такого составляет 1/100 000. По ее словам, эта змея должна была быть близнецами, но развилась неправильно.