«Переименуем в Мыс Доброй Воли». Как украинцы реагируют на освобождение Змеиного и очередной фейк от РФ о том, что они «добровольно» ушли

30 июня, 14:47
Сложности перевода (Фото:Goni Memes/Facebook)

Сложности перевода (Фото:Goni Memes/Facebook)

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», хотя им пришлось покинуть территории из-за мощных ударов ВСУ. Украинцы не могут прекратить шутить о том, как российская пропаганда искажает новости, а НВ собрал актуальные посты и мемы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео операции по освобождению Змеиного.

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук уже представил, как о победе Украины сообщат в РФ.

Видео дня
https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/pfbid02PfkY5a1hve8CZ7uLAgWJBtYnuzZtKQNCMYGjjniteBAfg5utbiWzYBDv8oGtVa9nl

Заместитель главного редактора SPEKA Юлия Даниленко тоже ждет, когда Россия объявит об «отрицательной победе».

https://www.facebook.com/julie.danylenko/posts/pfbid0sDPS2rZzKJMmPgoNeWkYbLASpqaUA9YvWhwK9SXJ23J3bUtycnjCqmTp5bSeAAjjl

Бывший Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян напомнил, что Москва убегает тогда, «когда им хорошо насыпать».

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1542434045744893954

Об этом также писал ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур.

https://twitter.com/MichaelShchur/status/1542449891569504257

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко поделился несколькими мыслями по поводу освобождения Змеиного острова и перспектив, которые появились для Украины на фоне этого события.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0M4w5tud7H43M2ju8DTjUQs71GbYoUGBDahGWz3vznLELXXARWWVaP8ckrDC3Xbmpl

Писатель и журналист Богдан Логвиненко напоминает: покинули Змеиный - покинут и Тарханкут (мыс на западе Крыма).

https://www.facebook.com/697096782/posts/pfbid0QLCEJ8aY9NXKRNVvLXWwr7WaxUDLLjj7Tw395yPuLTEPps4LkYsvMVAwzFRnJVoBl/?d=n

Пользователи уже придумали новое название для острова – Мыс Доброй Воли.

https://www.facebook.com/mykyta.lunin/posts/pfbid02KGJshXgrUBQXH2KvPQQTERWvZRtBrqmz2DKwVFTabFgUsUua3gkoLDBTnx9U8FYpl

Общественный активист и военный ВСУ Сергей Стерненко написал, что РФ продолжают контролировать Змеиный, просто «отрицательно».

https://twitter.com/sternenko/status/1542435752457474048

Вот как на самом деле должна выглядеть новость:

https://twitter.com/buntetoya/status/1542446394769870850

И вот что значит «жест доброй воли».

Вооруженные Мемы Украины/Telegram
Фото: Вооруженные Мемы Украины/Telegram

Главное ведь хорошо подать новость, а россияне «схавают» и так.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02VDA3g2CS7iuiVSNH3qoGDZbAcGPhEoU78cVdPQLXQvyQMsuDBphRREmJcQeK5Kgxl

Но факт остается фактом: Змеиный денацифицирован и демилитаризован украинскими военными.

https://twitter.com/snizhok_snizhok/status/1542439155304734721

Теперь украинцы ждут новые марки от Укрпочты с жестом доброй воли.

https://twitter.com/v_radevych/status/1542451706193141762

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный раздались десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

https://www.youtube.com/watch?v=T-h4ND6u-T8

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный. После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

В ночь на 28 июня украинские военные нанесли новый удар российским оккупантам на острове Змеиный. После ударов террористические войска РФ не смогли подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минобороны РФ Реакция соцсетей Остров Змеиный

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