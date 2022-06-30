«Переименуем в Мыс Доброй Воли». Как украинцы реагируют на освобождение Змеиного и очередной фейк от РФ о том, что они «добровольно» ушли 30 июня, 14:47 Сложности перевода (Фото:Goni Memes/Facebook)

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», хотя им пришлось покинуть территории из-за мощных ударов ВСУ. Украинцы не могут прекратить шутить о том, как российская пропаганда искажает новости, а НВ собрал актуальные посты и мемы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео операции по освобождению Змеиного.

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук уже представил, как о победе Украины сообщат в РФ.

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Заместитель главного редактора SPEKA Юлия Даниленко тоже ждет, когда Россия объявит об «отрицательной победе».

Бывший Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян напомнил, что Москва убегает тогда, «когда им хорошо насыпать».

Об этом также писал ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко поделился несколькими мыслями по поводу освобождения Змеиного острова и перспектив, которые появились для Украины на фоне этого события.

Писатель и журналист Богдан Логвиненко напоминает: покинули Змеиный - покинут и Тарханкут (мыс на западе Крыма).

Пользователи уже придумали новое название для острова – Мыс Доброй Воли.

Общественный активист и военный ВСУ Сергей Стерненко написал, что РФ продолжают контролировать Змеиный, просто «отрицательно».

Вот как на самом деле должна выглядеть новость:

И вот что значит «жест доброй воли».

Фото: Вооруженные Мемы Украины/Telegram

Главное ведь хорошо подать новость, а россияне «схавают» и так.

Но факт остается фактом: Змеиный денацифицирован и демилитаризован украинскими военными.

Теперь украинцы ждут новые марки от Укрпочты с жестом доброй воли.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный раздались десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный. После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

В ночь на 28 июня украинские военные нанесли новый удар российским оккупантам на острове Змеиный. После ударов террористические войска РФ не смогли подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.

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