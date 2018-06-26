Недовольный пес вылез из ванны и стал героем фотошоп-батла

На форуме Reddit опубликовали фотографию пса, который очень недоволен тем, что его засунули в ванную. Форумчане растянули этот снимок на фотожабы и сделали пса барменом, рядовым солдатом, гангстером и поваром.
Его перенесли в Стражей галактики.
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