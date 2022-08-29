«Для просмотра праздничного салюта». Журналистка Ярослава Коба забронировала всю гостиницу в Крыму для Залужного на 14 октября

29 августа, 14:03
Поделиться:
Вся Украина поедет смотреть на салют (Фото:Ярослава Коба/Facebook)

Вся Украина поедет смотреть на салют (Фото:Ярослава Коба/Facebook)

Журналистка Ярослава Коба поделилась скриншотами в своих соцсетях, на которых показала переписку с гостиницей Мечта, расположенной в Ялте, Крым. Она заранее забронировала номер для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 14 октября — ко Дню защитников и защитниц Украины.

В сообщениях журналистка попросила забронировать всю гостиницу, ведь 14 октября там планируют запустить салют в честь государственного праздника, а также в честь освобождения Крыма от российских оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pcuwSCHVdjJZTbCCKNj1rFs3krywGgznfZQkHdUqQuZRHg7Qi5ucdus2oPJfZ6Kl&id=100001649031325

Работники отеля забронировали номер. Похоже, уже весь полуостров знает, что вернется в Украину. А вот россиянам придется «уезжать из Крыма», даже если там было «по-домашнему».

https://www.youtube.com/embed/2jQOlbXLId0

Напомним, что во временно оккупированном Крыму ВСУ часто устраивает «бавовну». Проект Крым.Реалии писал, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщали о взрывах возле аэродрома Бельбек. Такого «хлопка» украинцы ждали давно, поэтому неудивительно, что Сеть кипит обсуждениями. НВ собрал актуальные реакции.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Отель Салют Валерий Залужный День защитников и защитниц Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X