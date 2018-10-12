12 октября 2018, пятница

Журналист случайно снял, как Канье Вест вводит пароль смартфона. Он очень небезопасный

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Пин-код на смартфоне с Face ID
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Пин-код на смартфоне с Face ID

Эпатажный американский рэпер Канье Уэст перед встречей с президентом США Дональдом Трампом случайно показал пароль разблокировки своего смартфона. И он очень простой. 

Вест разблокирует свой смартфон пин-кодом 000000. 

Реакция в пользователей Twitter была приблизительно такой:

В Сети подшутили над умственными способностями рэпера. 

"Справедливости ради, использование вашего IQ, как пароля- это гениальный способ запомнить его."

Есть идея, для нового пароля.

"Он изменит их на цифры в обратном порядке"

Пользователи заметили, что он пользуется пин-кодом на смартфоне с face ID

Другие отметили, что тоже используют простые пароли.

"Невероятно! У него такой же пароль, как у меня на чемодане"

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