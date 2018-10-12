Журналист случайно снял, как Канье Вест вводит пароль смартфона. Он очень небезопасный

Эпатажный американский рэпер Канье Уэст перед встречей с президентом США Дональдом Трампом случайно показал пароль разблокировки своего смартфона. И он очень простой.
Вест разблокирует свой смартфон пин-кодом 000000.
lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po— Del Slappo (@misterjamo) 11 октября 2018 г.
Реакция в пользователей Twitter была приблизительно такой:
11 октября 2018 г.
В Сети подшутили над умственными способностями рэпера.
To be fair, setting your password as your IQ is an ingenious way to remember it.— Jesus Christ (@SonOfGodAndMan) 11 октября 2018 г.
"Справедливости ради, использование вашего IQ, как пароля- это гениальный способ запомнить его."
Есть идея, для нового пароля.
Well, it's probably 111111 now.— John Deau (@jdeau9) 11 октября 2018 г.
He'll just change it by reversing the numbers. Fooled you all.— Ryan Cordell (@ryandcordell) 11 октября 2018 г.
"Он изменит их на цифры в обратном порядке"
Пользователи заметили, что он пользуется пин-кодом на смартфоне с face ID
he has a password on a phone with face ID— azalea’s leftover soap (@olAHHHHHHHHH) 11 октября 2018 г.
Другие отметили, что тоже используют простые пароли.
11 октября 2018 г.
"Невероятно! У него такой же пароль, как у меня на чемодане"
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