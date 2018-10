Журналист случайно снял, как Канье Вест вводит пароль смартфона. Он очень небезопасный

Эпатажный американский рэпер Канье Уэст перед встречей с президентом США Дональдом Трампом случайно показал пароль разблокировки своего смартфона. И он очень простой.

Вест разблокирует свой смартфон пин-кодом 000000.

lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po — Del Slappo (@misterjamo) 11 октября 2018 г.

Реакция в пользователей Twitter была приблизительно такой:

В Сети подшутили над умственными способностями рэпера.

To be fair, setting your password as your IQ is an ingenious way to remember it. 11 октября 2018 г.

"Справедливости ради, использование вашего IQ, как пароля- это гениальный способ запомнить его."

Есть идея, для нового пароля.

Well, it's probably 111111 now. — John Deau (@jdeau9) 11 октября 2018 г.

He'll just change it by reversing the numbers. Fooled you all. — Ryan Cordell (@ryandcordell) 11 октября 2018 г.

"Он изменит их на цифры в обратном порядке"

Пользователи заметили, что он пользуется пин-кодом на смартфоне с face ID

he has a password on a phone with face ID — azalea’s leftover soap (@olAHHHHHHHHH) 11 октября 2018 г.

Другие отметили, что тоже используют простые пароли.

"Невероятно! У него такой же пароль, как у меня на чемодане"