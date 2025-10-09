Юноша изменил стиль жизни, чтобы сэкономить — он отказался от аренды жилья, не оплачивает счетов, но живет в центре столицы

9 октября, 17:56
Мужчина перебрался в фургон и экономит деньги, которые раньше тратил на различные счета (Фото: Lewis LDN Vanlife/YouTube/скриншот)

Молодой человек из Англии отказался от заоблачных расходов на аренду квартиры и коммунальных счетов в пользу «дома на колесах». Несмотря на это он живет в центре столицы и экономит средства.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщило медиа The Sun. Днем Льюис работает за ноутбуком в своем маленьком фургоне, «среди шума городской жизни». Он заваривает кофе, читает рабочие письма и любуется видом, пишет издание. Все это ему удалось благодаря тому, что парень переехал жить в маленький фургон. Не очень удобные условия, однако теперь он имеет возможность экономить деньги и жить где угодно.

«Ничего так не показывает, что мы живем в функционирующем обществе, как хорошая оплачиваемая работа, где месячная зарплата хватает только на то, чтобы выжить до следующей», — цитирует медиа лондонца.

Льюис не оплачивает аренду, коммунальные услуги и налог на недвижимость. Раньше после всех этих счетов ему оставалась четверть зарплаты до конца месяца. Сейчас эти деньги он экономит.

https://youtu.be/jNAiR6zZkvc?si=qdsV2tBSJGRNqBx7

Такая кочевая жизнь, однако, имеет и свои минусы. Это отсутствие туалета. «Молюсь, чтобы я стал рядом с круглосуточным спортзалом или McDonald’s, иначе придется быстро бежать в кусты», — описывает парень свою утреннюю рутину.

Когда же нет доступа к обычной уборной, у Льюиса всегда есть «экстренный ящик», это портативный компостный туалет в фургоне.

Он также отмечает, что два дня в неделю работает в офисе, где может пользоваться туалетами.

