«Меня так воспитали». Живущий в Штатах россиянин сначала расхвалил США, а потом заявил, что ненавидит эту страну — видео 8 августа, 16:14 Россиянин признался, что ненавидит США, хотя и бесстыже пользуется ее благами (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

В соцсетях появился яркий пример лицемерия россиян, которые, уехав из РФ и пользуясь всеми благами стран Запада, не скрывают своего презрения к ним.

При этом уезжать из столь ненавистных им государств-членов ЕС и НАТО любители «русского мира», как правило, не хотят, а когда местные власти требуют от них либо хотя бы выучить государственный язык, либо возвращаться на столь «любимую» ими родину, начинают кричать о якобы «ущемлении» своих прав.

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Так, один из таких «патриотов», приехав в США и находясь там уже пять лет, сначала расхвалил комфортные условия жизни в стране, а потом признался, что ненавидит ее, в упор не замечая в этом никаких противоречий.

«Сейчас я приехал сюда к доктору. А там (в России — ред.) лечили меня, ну, не так качественно, как здесь. И вот щас, видели, меня высадили из машины? Бесплатно! Лекарства бесплатно мне… Таблетки, все… Лечат бесплатно. Потом, у дочери квартира, которую как-то она, типа, выиграла. Государственная. Парковка около дома», — рассказал россиянин.

И в то же время он уверяет, что якобы хотел бы вернуться назад в РФ, а США ненавидит.

«Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать. Потому что я чувствую, уже старый стал, 77 лет… Только, чтобы умереть там, но не здесь. Америку я ненавижу с детства… Меня так воспитали», — пояснил пенсионер.

Такое отношение к приютившему его государству он обосновал тем, что оно живет богаче, чем другие страны.

«Посмотрите, какой большой город Нью-Йорк. Как он обеспечен. Даже бордюры металлом обделаны. Балконы все — дюралью. Где здесь дюраль когда-то была? Посмотрите люки. Они чугунные. Кто их изготавливает? Индия… А там все горбатятся на вот эту Америку. У меня вот это не то что зависть, а злость (вызывает — ред.)», — возмутился выходец из РФ, активно эксплуатирующей трудовых эмигрантов из других стран, используя их в качестве дешевой, а то и вовсе «бесплатной» рабочей силы.