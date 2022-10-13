«Так он существует или нет?». В Твиттере разгоняют шутки о том, что Житомира нет

13 октября, 16:15
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Вот в чем вопрос (Фото:Twitter)

Вот в чем вопрос (Фото:Twitter)

После того, как в TikTok опубликовали фрагмент из старого подкаста Дениса Коваленко и Артема Албула о том, что Житомира нет — в Твиттере началась волна шуток. Кто-то пытается доказать, что город все же есть не только на картах, но и в реальности, другие соглашаются с конспирологией, а кто-то просто не понимает, что происходит. НВ собрал последние посты.

Один из авторов подкаста Синхрофаза Артем Албул рассказал о видео в TikTok своим подписчикам.

https://twitter.com/ArtemAlbul/status/1580287023386009600

А вот и оно. Уже около 750 тысяч просмотров.

@samvidav Тг:samvidav Відео зроблено в Житомирі. #рекомендації #рек ♬ оригинальный звук - samvidav

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков спросил у подписчиков, Житомир сейчас с ними в одной стране?

Видео дня

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1580281354369241090

Все мы хотим верить в чудеса. Даже если это Житомир.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1580284155623256064

Кинорежиссер Нариман Алиев настроен категорически — «существует».

https://twitter.com/narik_aliev/status/1580271273154088961

Актер и блогер Виталий Гордиенко сообщает, что он был в Житомире, но верить в это никого не заставляет.

https://twitter.com/HordiienkoZK/status/1580275728511160320

Один из основателей музыкальной группы Курган и Агрегат Амиль Насиров поделился своими воспоминаниями об украинском городе и аргументировал, почему он существует.

https://twitter.com/AmilNasirov/status/1580449167138500608

Музыкант Сергей Гусак называет Житомир энергией, которая есть в каждом житомирянине.

https://twitter.com/potvorno/status/1580288274035142656

Но большинство пользователей растеряны. «Существует или нет?»

https://twitter.com/ne_lyana/status/1580506002646249473

А кто-то пытается вообще узнать, что такое этот ваш Житомир.

https://twitter.com/RKozinskiy/status/1580501347421782019

Или хотя бы его найти.

https://twitter.com/sasha09121/status/1580472910493675521

Полный выпуск о конспирологии вокруг Житомира можно посмотреть на YouTube-канале подкаста.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Twitter Житомир Конспирология

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