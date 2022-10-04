«Психологическое насилие». Жителя Закарпатья оштрафовали на 170 гривен за голосовое сообщение с матом в адрес племянницы 4 октября, 07:15 Изображение иллюстративное (Фото:vpnoverview.com)

Жителя Свалявы, Закарпатья, оштрафовали на 170 грн за голосовое сообщение с матом, которое он отправил своей племяннице. Это признали психологическим домашним насилием. О деле написали в Едином реестре судебных решений.

«30 августа 2022 года около 20:55 часов гражданин через сеть Фейсбук отправил голосовое сообщение своей племяннице, в котором высказывался в ее адрес нецензурными словами, чем совершил насилие в семье психологического характера», — говорится в постановлении суда.

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Следовательно, судья Свалявского районного суда Лариса Ганчак признала автора сообщения виновным по ст. 173−2 ч. 1 КУоАП (домашнее насилие) и обязала заплатить 170 грн штрафа. Кроме того, нарушитель должен возместить 496 грн судебного сбора. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 15 дней.

Напомним, что «Слуга Народа» Юрий Камельчук должен был уплатить руководителю ГП Львовугля Олегу Акимову моральный ущерб в размере 20 тыс. грн за слова «конченый ******* Акимов». С учетом судебных издержек нардепу нужно было заплатить более 50 тыс. грн.