За песню Потапа на фоне обращения Путина россиянина обвинили в «дискредитации армии» — видео

7 февраля, 17:24
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За «дискредитацию армии» мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей (около $600) (Фото:RuslanLeviev/Twitter)

За «дискредитацию армии» мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей (около $600) (Фото:RuslanLeviev/Twitter)

Жителя Тулы привлекли к ответственности за видео с новогодним обращением российского диктатора Владимира Путина, на фоне которого играет песня Потапа и Насти Каменских.

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Как сообщает Медиазона, обнародованные в соцсетях кадры были сняты 1 января во время праздничной вечеринки в местном кафе Флагман.

На них видно экран с массовкой «военнослужащих ВС РФ» и главой кремлевского режима, который вещает под повторяющийся рефрен «от сосны» из песни Новый год (2010).

Видео дня

При этом публика реагирует на такой перформанс радостным хохотом.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1622967320338636800
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Решением суда обвиняемый был признан виновным в «дискредитации армии» и оштрафован на 45 тысяч рублей (около $600).

Кроме того, аналогичное обвинение было предъявлено и диджею кафе, однако его дело в суде пока не рассматривалось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Песня про Путина Тула Новый Год Репрессии Настя Каменских Потап

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