За песню Потапа на фоне обращения Путина россиянина обвинили в «дискредитации армии» — видео
За «дискредитацию армии» мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей (около $600) (Фото:RuslanLeviev/Twitter)
Жителя Тулы привлекли к ответственности за видео с новогодним обращением российского диктатора Владимира Путина, на фоне которого играет песня Потапа и Насти Каменских.
Как сообщает Медиазона, обнародованные в соцсетях кадры были сняты 1 января во время праздничной вечеринки в местном кафе Флагман.
На них видно экран с массовкой «военнослужащих ВС РФ» и главой кремлевского режима, который вещает под повторяющийся рефрен «от сосны» из песни Новый год (2010).
При этом публика реагирует на такой перформанс радостным хохотом.
Решением суда обвиняемый был признан виновным в «дискредитации армии» и оштрафован на 45 тысяч рублей (около $600).
Кроме того, аналогичное обвинение было предъявлено и диджею кафе, однако его дело в суде пока не рассматривалось.