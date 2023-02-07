За песню Потапа на фоне обращения Путина россиянина обвинили в «дискредитации армии» — видео 7 февраля, 17:24 За «дискредитацию армии» мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей (около $600) (Фото:RuslanLeviev/Twitter)

Жителя Тулы привлекли к ответственности за видео с новогодним обращением российского диктатора Владимира Путина, на фоне которого играет песня Потапа и Насти Каменских.

Как сообщает Медиазона, обнародованные в соцсетях кадры были сняты 1 января во время праздничной вечеринки в местном кафе Флагман.

На них видно экран с массовкой «военнослужащих ВС РФ» и главой кремлевского режима, который вещает под повторяющийся рефрен «от сосны» из песни Новый год (2010).

Видео дня

При этом публика реагирует на такой перформанс радостным хохотом.

Решением суда обвиняемый был признан виновным в «дискредитации армии» и оштрафован на 45 тысяч рублей (около $600).

Кроме того, аналогичное обвинение было предъявлено и диджею кафе, однако его дело в суде пока не рассматривалось.