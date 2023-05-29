Перепутали с украинской символикой. Российские силовики задержали жителя Ленинградской области за флаг воздушных сил РФ 29 мая, 16:40 Бывший военный стоял с флагом возле алкомаркета (Фото:t.me/ostorozhno_novosti)

В Волхове Ленинградской области силовики задержали местного жителя, стоявшего у алкомаркета с флагом так называемых «воздушно-космических сил» РФ.

Как сообщается, причиной этого стало то, что из-за желто-голубой расцветки полотнища и царящей в стране паранойи кто-то из прохожих решил, что 20-летний россиянин держит в руках «украинскую символику».

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В связи с этим неравнодушный гражданин в лучших традициях советских стукачей поспешил написать на него донос.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

«На место отправили наряд росгвардии. У магазина „Росал“ был обнаружен 20-летний Денис Б. Парень, который раньше играл за город в футбол, объяснил, что держит в руках не флаг Украины, а символ воздушно-космических сил России (так в РФ называют свои ВВС — ред.), к которым имеет непосредственное отношение. После профилактической беседы Дениса отпустили», — рассказали у себя в соцсетях прокремлевские пропагандисты.