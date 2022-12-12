Российский суд оштрафовал жителя Читы за пересказ сна о Зеленском 12 декабря, 15:25 За свой пост Иван Лосев был признан виновным в «дискредитации российской армии» (Фото:ASTRA)

Кремлевский режим настолько боится мыслепреступлений граждан РФ, что в Чите суд наказал местного жителя Ивана Лосева за пересказ в соцсетях своего сна о президенте Украины Владимире Зеленском.

Как сообщает The Insider, столь дерзкое преступление против основ национальной безопасности России было расценено судом как «дискредитация российской армии».

В своем сне Лосев был мобилизован на войну против Украины, однако ВСУ и Зеленский спасли его от необходимости отдавать свой «долг» родине.

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«Приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: «О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!» Я ему отвечаю: «Героям Слава!» Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Так, его отпустите, всех остальных расстрелять». И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: «А можно с вами селфи для инсты сделать?». Зеленский говорит: «Можно», — рассказал россиянин у себя в Instagram, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей (около $470).

После этого Лосев высмеял сотрудников ФСБ, которые фабрикуют подобные дела, назвав решение суда «идиотизмом».

«Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм», — прокомментировал он российские реалии при диктаторе Владимире Путине.