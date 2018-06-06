Жительница Аляски обнаружила медведя на заднем дворе. Он сидел за столом - видео

Жительница Аляски, США, Кэролл Буллмен обнаружила у себя во дворе медведя. Он сидел за столом и смотрел по сторонам.

Для города Джено, в котором живет Кэррол, медведи во дворе это обычное дело. Они проходят мимо двора, задерживаются на несколько минут и идут ловить рыбу.

"Мы каждый раз смотрим по сторонам перед тем как выйти во двор", - написала в Facebook женщина.