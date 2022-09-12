«Ева, Мурчик, Моня, Боня, Юрчик…». В Кировоградской области местная жительница приютила более трех десятков брошенных кошек 12 сентября, 20:01 Волонтерка также помогает песикам найти семью (Фото:Юлия Барановская)

Жительница Новомиргорода, Кировоградская область, Юлия Барановская приютила дома более трех десятков кошек. Животных подбирает на улице, бывает, что люди оставляют их у ворот дома, где она живет. Уличных котов женщина лечит, прививает и пытается пристроить в семью. Об этом рассказали на Общественном.

Первый кот у семьи Юлии Барановской появился три года назад. За четыре года их было уже 11. Остальные животные собрались за последние полгода. Кошки живут в помещении бывшей летней кухни. Ее планировали снести.

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Фото: Юлия Барановская

Еду для кошек женщина покупает за собственные деньги. Также помогают неравнодушные люди. "Они у нас едят все – вареную кашу, мы покупаем для них мясные обрезки, колбасу, фарш. Влажным кормом, который дороже, чем сухой, мы кормим только котят, чтобы они подрастали. Также варим для них манную кашу, для этого заказываем домашнее молоко".

Фото: Юлия Барановская

Взрослые кошки и старше пяти месяцев привиты против бешенства, все кошки простерилизованы. Котят пытается пристроить в семьи. По словам Барановской, берут их не так охотно, как этого хотелось бы. В следующем году женщина откроет общественную организацию, которая будет заниматься беспризорными животными. Сейчас решает организационные вопросы и выбирает название.

Напомним, что переселенка из Донбасса Ирина Макогон перевезла с собой в Тальновскую общину, Черкасскую область, более 40 домашних любимцев: 20 собак, 20 кошек, птицу и 3 белки.

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