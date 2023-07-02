«Я Украину не люблю». В Херсоне за гуманитарной помощью пришла фанатка Путина и «русского мира» — видео

2 июля, 13:34
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Фанатка Путина из Херсона (Фото:simon_odesa/TikTok)

Фанатка Путина из Херсона (Фото:simon_odesa/TikTok)

В Херсоне местная жительница заявила о любви к России, однако от украинской гуманитарной помощи не отказалась, придя к украинским волонтерам.

Соответствующее видео опубликовал основатель общественной организации Мечта свободных людей Семен Турута в TikTok.

Сначала пенсионерка поинтересовалась, почему они помогают херсонцам, на слова волонтера о том, что он хочет помочь Украине и украинскому народу, она сказала, что «не любит Украину, Россию любит больше».

Видео дня

После своих слов женщина взяла гуманитарную помощь от волонтеров и ушла.

@simon_odesa

Горе в сім‘ї

♬ оригінальний звук - Семен Владиславович

Ранее одессит решил рассказать о своих симпатиях к российскому диктатору и его оккупантам как раз в день очередного массированного удара РФ.

Проспавшись, он сразу же поспешил записать видео с оправданиями, заявив, что просто «накурился» и хотел «понтануться перед девушкой».

В результате чего в гости к любителю Путина пришли неравнодушные люди, которые призвали его к ответу, заставив публично извиняться перед украинским народом.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Волонтеры Русский мир Гуманитарная помощь Херсон

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