«Слава Украине!». Россиянка донесла на соседей из-за названия их Wi-Fi-сети 4 апреля, 20:21 Из-за жалобы женщины владельцев Wi-Fi-сети могут ждать незаконные репрессии (Фото:t.me/ChuvashiaDream)

Борьба кремлевского режима с распространением правды о его военных преступлениях в Украине привела не только к ужесточению цензуры, но и к возвращению столь позорного явления как «стукачество».

Так и не усвоив никаких уроков истории, граждане РФ снова активно занялись доносительством на людей, не разделяющих их фашистские взгляды, не отдавая себе отчет в том, что рано или поздно кровавый молох российских спецслужб может добраться и до них самих, как это уже было когда-то в СССР.

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Так, 43-летняя жительница города Чебоксары в Чувашии пожаловалась на своих соседей из-за их Wi-Fi-сети под названием «Слава Украине», о чем рассказали в одном из местных Telegram-каналов.

Как отмечается, ее владельцу может грозить административное дело о «дискредитации армии», либо о публичной демонстрации «нацистской символики», хотя на самом деле даже по репрессивному законодательству РФ использование фрагмента украинского приветствия не является нарушением и не попадает под «пропаганду символики экстремистских организаций».

Стоит также добавить, что, согласно статистике роскомнадзора, только за полгода полномасштабного вторжения в Украину россияне написали друг на друга около 145 тысяч доносов.