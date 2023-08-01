Военные РФ в Мулино развлекаются террором своих же сограждан. Местные их называют «отрыжками общества» 1 августа, 15:58 Главным досугом российского «пушечного мяса» является пьянство (Фото:The Insider)

Где бы ни появлялись российские военные, для местных жителей это превращается в настоящее бедствие, даже если речь идет об их же согражданах.

В этом, в частности, смогли убедиться на собственной шкуре жители Мулино Нижегородской области, где находится одноименный учебный центр ВС РФ.

Как пишет The Insider, с началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину там проходят подготовку как контрактники и мобилизованные, так и различные наемники, из-за чего местное население жалуется, что их жизнь превратилась в настоящий ад.

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Проблемы с дисциплиной среди подобного контингента, чье агрессивное и неадекватное поведение не могут обуздать ни силовики, ни военная полиция, усугубляются еще и алкоголем.

Фото: The Insider

«Приехали забулдыги какие-то просто, я даже не знаю, где такие живут. Я ездила по регионам, у меня много родственников в небольших городах и селах, но такого я нигде не видела… Звучит очень грубо, но это как отрыжка общества. Я просто по-другому не могу даже… Вот вижу, он стоит вообще никакой, полуспущенные трусы, штаны, допивает что-то. И их таких много!» — сетует бывшая работница одной из так называемых «наливаек», куда регулярно наведываются такие вот клиенты.

Фото: The Insider

При этом пьянствующих солдат в Мулино можно встретить чуть ли не на каждом шагу.

Фото: The Insider

«Мобилизованных очень много, какие-то приехали неадекватные. Бухают толпами, валяются везде. В прямом смысле! Особенно где стадион, в лесочке, в старом городке. Утром идем иногда на работу или по делам, а там тела повсюду», — отмечает женщина.

Жалуются местные не только на беспробудное пьянство своих «защитников», но и на драки, кражи, различные приставания и сексуальные домогательства.

Так, для одного из местных таксистов, который согласился отвезти таких вот персонажей в сауну, все закончилось далеко не так радужно, как он надеялся, рассчитывая на хороший заработок за дальнюю ночную поездку.

Дело в том, что по дороге водитель сбил выскочившего на трассу лося, в результате чего «внутренности животного испачкали форму военного, который ехал на переднем сидении».

За это пьяные пассажиры вывезли его в лес, где избили, а потом еще и отрезали палец, пригрозив, что если он напишет на них заявление, то они его «грохнут».

Фото: The Insider

«Я умолял этих солдат, говорил, что у меня дети, семья. С собой ничего нет, поехали в поселок, я вам компенсирую все. А тот схватил (нож) и говорит: палец или жизнь? Я говорю: палец, конечно. Он мне мизинец на бревнах ножом и отрезал», — рассказал таксист.

Еще одним «подвигом», которым жителям Мулино запомнилось такое вот «пушечное мясо» кремлевского режима, стал поджог церкви, которую российские солдаты, уйдя в самоволку, решили использовать для ночевки после очередной пьянки, в результате чего один из них сгорел заживо прямо во сне.

Фото: The Insider

«Оказалось, что это были срочники, 7 апреля они прорубили голову жителю Мулино, потом подожгли церковь. Сначала многие подумали, что это сделали контрактники, а потом разобрались», — рассказали в одном из городских пабликов в соцсетях.

Инфографика: The Insider