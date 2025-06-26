Учатся разжигать огонь без спичек. В Москве резко вырос спрос на курсы выживания из-за «геополитической нестабильности»

В Москве и области в России резко вырос спрос на курсы выживания. За 2024 год рост составил 30−50%, а некоторые организации сообщили, что количество желающих пройти обучение выросло в два-три раза.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщает российское издание The Moscow Times.

Как отметило агентство Москва, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев объяснил популярность курсов выживания «геополитической нестабильностью», из-за которой россияне «воспринимают эти навыки как практическую необходимость». По его словам, также некоторое влияние имеет «интерес к экстремальному туризму» и блоги с подобным контентом.

Реклама

The Moscow Times отмечает, что двухдневный или трехдневный групповой курс стоит 15−25 тысяч рублей (от 5900 до 9800 гривен с человека) индивидуальный — 35−60 тысяч (от 12 775 до 21 900 гривен). VIP-обучение с известным инструктором может обойтись до 100 тысяч рублей (примерно 30 тысяч гривен).

По данным журналистов, на этих курсах участники овладевают такими навыками, как разжигание огня без спичек, ориентирование по местности, сооружение временных укрытий, поиск и очистка воды, использование целебных растений.

Также клиентам предлагают программы по выживанию в городе во время ядерного удара. По прогнозам российских экспертов, зимой спрос вырастет еще на 20−30%, поскольку люди «все активнее интересуются навыками выживания в условиях холода».