В Мариуполе в корзины для сбора продуктов на нужды ВС РФ бросают мусор — фото 2 сентября, 18:38 Ничего кроме кучи мусора российские оккупанты не заслужили (Фото:t.me/andriyshTime)

Во временно подконтрольном РФ Мариуполе «любовь» жителей города к оккупантам настолько велика, что специальные корзины для помощи захватчикам в местных магазинах наполняются буквально доверху.

Правда, не совсем тем, на что они рассчитывали.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав весьма примечательное фото.

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На нем видно, что из-за «шалостей» украинцев администрации торговых точек приходится клеить на корзины листы с просьбой не бросать туда мусор, что свидетельствует о том, что подобные «флешмобы» там носят массовый характер.

Фото: t.me/andriyshTime

«Не, ну а шо?! Мы им и пакеты для мусора подбросить можем. Хорошая вещь — русскому солдату понадобится», — насмехается Андрющенко над российским «пушечным мясом», комментируя обнародованное фото.