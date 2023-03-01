«Хотел съездить к девочкам». Украинец угнал машину из-за обиды на военкомат, который отказался отправлять его на фронт

1 марта, 11:08
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Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы (Фото:Нацполиция)

На Закарпатье вынесли приговор жителю Береговского района, который угнал автомобиль после того, как ему отказали в призыве на военную службу.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Zaxid.net.

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Согласно материалам дела, 16 декабря 2022 года 54-летний Иван Роман пришел в военкомат Тячева, чтобы отправиться на фронт в рамках мобилизации, однако там ему отказали.

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По словам мужчины, после этого он сильно напился, а, заметив незакрытый автомобиль Volkswagen Golf, решил его угнать. Свои действия обвиняемый объяснил в суде тем, что сильно «расстроился».

При этом Роман уверяет, что хотел лишь «съездить к девочкам», а потом вернуть машину назад.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Несмотря на это, решением суда мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы, поскольку на тот момент у него уже была непогашенная судимость.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Мобилизация Закарпатье Военкомат Закарпатская область Автоугон Война России против Украины

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