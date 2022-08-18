Собирал их 16 лет. Житель Волыни выложил пластиковыми крышками вышиванку на доме 18 августа, 16:03 Красота (Фото:БУГ)

Житель села Древини, Волынская область, Николай Левчук выложил пластиковыми крышками разноцветную вышиванку на фасаде своего дома. Об этом написало местное издание БУГ.

Сюжет о Левчуке опубликовали на YouTube-канале издания.

Пластиковые крышки от напитков мужчина собирал в течение 16 лет. Раньше Левчук был художником, однако после несчастного случая любимое дело пришлось покинуть. Житель Волыни долго искал, куда направить творческий потенциал, пока не прочитал в газете о женщине из Закарпатья, украсившей свой дом пластиковыми крышками.

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Фото: БУГ

Эта идея настолько понравилась мужчине, что он решил ее «одолжить» и принялся за дело — начал собирать крышки из пластиковых бутылок. Художник рассказал, что на реализацию идеи ушло практически 20 тысяч крышечек. Он признался, что хоть это занятие ему и доставляет огромное удовольствие, но «вышивать» дом не легко. Это долгая и кропотливая работа, требующая не только таланта, но и терпения и настойчивости.

Фото: БУГ

Односельчане Левчука заверили журналистов, что гордятся своим соседом, а дом, украшенный разноцветной и невероятно красивой вышиванкой, называют украшением их села.

Напомним, что у голливудского актера Арнольда Шварценеггера, поддержавшего Украину после нападения России, теперь есть собственная вышиванка из Украины. Ее бывшему губернатору штата Калифорния подарил уроженец города Буча Киевской области Влад Кабанец.



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