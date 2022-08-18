Собирал их 16 лет. Житель Волыни выложил пластиковыми крышками вышиванку на доме

18 августа, 16:03
Красота (Фото:БУГ)

Красота (Фото:БУГ)

Житель села Древини, Волынская область, Николай Левчук выложил пластиковыми крышками разноцветную вышиванку на фасаде своего дома. Об этом написало местное издание БУГ.

Сюжет о Левчуке опубликовали на YouTube-канале издания.

https://www.youtube.com/watch?v=OxpEqvWXMks&feature=emb_imp_woyt

Пластиковые крышки от напитков мужчина собирал в течение 16 лет. Раньше Левчук был художником, однако после несчастного случая любимое дело пришлось покинуть. Житель Волыни долго искал, куда направить творческий потенциал, пока не прочитал в газете о женщине из Закарпатья, украсившей свой дом пластиковыми крышками.

Видео дня

БУГ
Фото: БУГ

Эта идея настолько понравилась мужчине, что он решил ее «одолжить» и принялся за дело — начал собирать крышки из пластиковых бутылок. Художник рассказал, что на реализацию идеи ушло практически 20 тысяч крышечек. Он признался, что хоть это занятие ему и доставляет огромное удовольствие, но «вышивать» дом не легко. Это долгая и кропотливая работа, требующая не только таланта, но и терпения и настойчивости.

БУГ
Фото: БУГ

Односельчане Левчука заверили журналистов, что гордятся своим соседом, а дом, украшенный разноцветной и невероятно красивой вышиванкой, называют украшением их села.

Напомним, что у голливудского актера Арнольда Шварценеггера, поддержавшего Украину после нападения России, теперь есть собственная вышиванка из Украины. Ее бывшему губернатору штата Калифорния подарил уроженец города Буча Киевской области Влад Кабанец.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Волынь Вышиванка

Эксклюзивы НВ

Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
«Соучастников много» /
Почему Путина не стоит делать ключевым обвиняемым на трибунале — объясняет юрист-международник
18 августа, 08:47
Геополитика
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X