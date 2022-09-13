А через три дня ВСУ освободили город. Житель Харьковщины засветился на пропагандистском видео, когда получал паспорт РФ

13 сентября, 13:43
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«Что поделаешь, фортуна повернулась к нему другой стороной» (Фото:Скриншот с видео)

«Что поделаешь, фортуна повернулась к нему другой стороной» (Фото:Скриншот с видео)

Житель Волчанска, Харьковская область, засветился в сюжете российских СМИ, в котором он получает паспорт гражданина РФ. Через три дня оккупанты бежали из города. Об этом рассказал журналист Радио Свобода Левко Стек.

“Если хоть когда-нибудь у вас закрадется мысль, типа - "вот я неудачник", то вспомните вот этого дядю. Это Николай и он за три дня до освобождения Волчанска (Харьковщина) получал российский паспорт и рассказывал на камеру, как долго он ждал этого счастливого момента. И вам станет легче – обещаю”, - говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/steklevko/posts/pfbid02qZm3sU4t7Qq4HfJYLZTd3zf3Nam8y1d6ZS1jMQmZLsxHct4BQQh7FmZCjf3qHSa2l

В Твиттере профиль под ником ЕвроМайдан даже опубликовал видео вручения. Один из коллаборантов пробовал что-то сказать об "одном народе" и "братстве". Интересно, как изменилось их мнение сейчас.

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1568951292466167815?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1568951292466167815%7Ctwgr%5E1dca4f1ef2d338fdd77c16a6e08f1488103579bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpekeltse.babel.ua%2F84142-meshkanec-vovchanska-otrimav-pasport-rf-i-zasvitivsya-na-video-rosiyskih-propagandistiv-cherez-tri-dni-zsu-zvilnili-misto

Напомним, что международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Волчанск деоккупация

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