Одессит признался в любви к Путину, а уже на следующий день к нему пришли неравнодушные люди — видео 16 июня, 10:16 Молодой человек пытался оправдать российских оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Даже спустя почти 16 месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине все еще находятся граждане, поддерживающее человеконенавистнический режим Владимира Путина.

Одним из них оказался житель Одессы, который решил рассказать о своих симпатиях к российскому диктатору и его оккупантам как раз в день очередного массированного удара РФ.

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«Я один из немногих людей, которые не испытывают вообще никакого негатива к Путину… Мне ничего не хочется им в ответ сделать. Я даже не имею права этих людей судить. Потому что я не знаю, что вообще их сподвигло к этому, какая у них была жизнь, что у них в жизни происходило. Если б я прожил их жизнь, я бы их понимал. А те, кто осуждают, вот, Путина и так далее, и хотят ему в ответ что-то сделать — вы на самом деле от Путина ничем не отличаетесь. Подумайте», — самодовольно заявил молодой человек, восхищенный «глубиной» своей мысли.

Проспавшись, он понял, какой бред наговорил, и какие за это могут быть последствия, и сразу же поспешил записать видео с оправданиями, заявив, что просто «накурился» и хотел «понтануться перед девушкой».

Впрочем, возмущенную общественность это не удовлетворило, в результате чего в гости к любителю Путина пришли неравнодушные люди, которые призвали его к ответу, заставив публично извиняться перед украинским народом.