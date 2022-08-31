Нелегальный заплыв. Житель Молдовы во время отдыха с друзьями случайно переплыл Днестр и оказался в Украине 31 августа, 16:31 Доплавался (Фото:Госпогранслужба)

Житель Молдовы, решивший провести время с друзьями на природе, случайно во время отдыха переплыл Днестр и оказался в Украине. Об этом рассказала Госпогранслужба.

«Пловец не понял, почему его встретили люди в форме. Он объяснил, что ночью отдыхал с друзьями, а утром случайно приплыл не на тот берег», — говорится в посте.

Парень переплыл Днестр на участке, где ширина реки достигает 100 метров. Теперь ему запрещен въезд в Украину на пять лет. Неплохой заплыв.

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Напомним, что Верховинский районный суд постановил оштрафовать жителя горного закарпатского села, который во время сбора черники заблудился в тумане и вышел в пограничную полосу на границе с Румынией.

Также Волынский райсуд назначил 2,9 млн грн штрафа руководителю одесской фирмы, который не задекларировал ввезенную из Польши одежду. В общей сложности речь идет о более пяти тоннах штанов, которые таможенники нашли в грузовике.

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