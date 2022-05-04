Ножками и лапками. Житель Мариуполя пять суток шел пешком в Запорожье вместе с собакой Жужей 4 мая, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Игорь с Жужей (Фото:posluchay/TikTok)

Житель Мариуполя Игорь вместе со своей собакой Жужей 5 суток шли пешком из оккупированного города в Запорожье. Историю невероятной дружбы рассказала волонтерка Людмила Швайка.

«У нее (Жужи – ред.) стертые подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что пришел. Что смог. Что доверился интуиции. Что выжили. Что в безопасности. Что здесь люди, которые их приняли, как родных», — пишет волонтерка.

Видео дня

Видео с мужчиной и собакой также обнародовали в TikTok под ником Posluchay, где постят истории украинцев. Игорь рассказал, что решил уходить из Мариуполя 23 числа, перед Пасхой.

«Начали скапливаться чужие люди в униформе. Все запрещали. Я не хотел быть рабом», – говорит мужчина. В разговоре с волонтерами шутил, что к нему подошли трое, а Жужу окружило двадцать человек «будто это она меня довела, а не я ее донес».

Волонтеры помогли мужчине и собаке уехать к родственникам. Сейчас они оба в безопасности в Киеве.

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