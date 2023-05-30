«Витя, ты д*бил?». Житель оккупированного Донецка во время стрима вышел на улицу и стал прославлять Украину — видео 30 мая, 13:03 Оккупанты довольно быстро установили местонахождение парня, и уже начали «проверку» (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

В соцсетях появилось видео с жителем временно оккупированного РФ Донецка, который во время своего стрима решил кому-то что-то доказать, и, выйдя на улицу, начал кричать проукраинские лозунги.

Причиной такого поведения, вероятно, стал алкоголь, употребленный им перед этим рискованным «перформансом».

При этом его девушка от идеи своего молодого человека оказалась, мягко говоря, не в восторге.

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— Шо те, выйти на улицу щас и крикнуть слава Украине? Смотри, — обратился он к кому-то из своих зрителей.

— Витя, там россияне!, — предупредила его девушка.

— Тихо, я сказал. Смотри, вот там на терриконе вообще позиция, нах*й. Но это не важно.

— Та шо ты делаешь?!

— Смотрите. Это Петровский район. Я показывал геолокацию свою. Слава Україні! Україна — понад усе!, — не унимался парень, несмотря на пинки своей перепуганной «половинки», пытавшейся загнать его обратно в дом.

— Та нам пиз*а щас будет, — пророчила девушка, однако «бунтаря» это уже не волновало.

— Та пошли они нах*й!

Итог всей этой истории оказался довольно предсказуемым. Оккупанты без особых проблем установили местонахождение пары, после чего «начали проверку».