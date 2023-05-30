«Витя, ты д*бил?». Житель оккупированного Донецка во время стрима вышел на улицу и стал прославлять Украину — видео

30 мая, 13:03
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Оккупанты довольно быстро установили местонахождение парня, и уже начали «проверку» (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Оккупанты довольно быстро установили местонахождение парня, и уже начали «проверку» (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

В соцсетях появилось видео с жителем временно оккупированного РФ Донецка, который во время своего стрима решил кому-то что-то доказать, и, выйдя на улицу, начал кричать проукраинские лозунги.

Причиной такого поведения, вероятно, стал алкоголь, употребленный им перед этим рискованным «перформансом».

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При этом его девушка от идеи своего молодого человека оказалась, мягко говоря, не в восторге.

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— Шо те, выйти на улицу щас и крикнуть слава Украине? Смотри, — обратился он к кому-то из своих зрителей.

— Витя, там россияне!, — предупредила его девушка.

— Тихо, я сказал. Смотри, вот там на терриконе вообще позиция, нах*й. Но это не важно.

— Та шо ты делаешь?!

— Смотрите. Это Петровский район. Я показывал геолокацию свою. Слава Україні! Україна — понад усе!, — не унимался парень, несмотря на пинки своей перепуганной «половинки», пытавшейся загнать его обратно в дом.

— Та нам пиз*а щас будет, — пророчила девушка, однако «бунтаря» это уже не волновало.

— Та пошли они нах*й!

https://twitter.com/666_mancer/status/1663166686000828417

Итог всей этой истории оказался довольно предсказуемым. Оккупанты без особых проблем установили местонахождение пары, после чего «начали проверку».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Российская агрессия Соцсети Репрессии Война России против Украины

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