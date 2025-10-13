Тревел-блогер из Аризоны посетил необычный квартал в одном из городов Китая. Его видео активно распространилось в сети и набрало более 22 миллионов просмотров.

Квартал в городе Чэнду показал Джим в своем TikTok-аккаунте. Одно большое здание квартала, похожее на гигантский кукольный домик с необычным дизайном. Многоэтажка напоминала кукольный домик.

Реклама

«Я побывал в настоящем „кукольном домике“ в Чэнду. Здесь более тысячи квартир, в каждую можно добраться на лифте. Этот мир полон света и воздуха», — подписал свое видео путешественник.

♬ 오늘같은 밤 - nokdu @jimmyvisitsworld I visited a real-life dollhouse neighborhood in Chengdu, China 🏘✨ Over 1,000 units, all accessed by elevator, in a toy-like world filled with sunlight and fresh air 😲 Could you live here? #manhattannature

На различных площадки в соцсетях ролик набрал в общем более 22 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков от пользователей.