Блогер показал китайский квартал, который по дизайну похож на кукольный домик — ролик завирусился в сети
В Китае показали кукольный театр (Фото: jimmyvisitsworld/TikTok)
Тревел-блогер из Аризоны посетил необычный квартал в одном из городов Китая. Его видео активно распространилось в сети и набрало более 22 миллионов просмотров.
Квартал в городе Чэнду показал Джим в своем TikTok-аккаунте. Одно большое здание квартала, похожее на гигантский кукольный домик с необычным дизайном. Многоэтажка напоминала кукольный домик.
«Я побывал в настоящем „кукольном домике“ в Чэнду. Здесь более тысячи квартир, в каждую можно добраться на лифте. Этот мир полон света и воздуха», — подписал свое видео путешественник.
На различных площадки в соцсетях ролик набрал в общем более 22 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков от пользователей.