«Началась чесотка». Жены российских «мобиков» жалуются Путину, что у мужей завелись бельевые вши — видео 1 февраля, 14:59 Женщины также жалуются, что мобилизованных отправляют на фронт без подготовки (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Многие граждане РФ до сих пор не поняли, насколько они безразличны своему диктатору Владимиру Путину, и продолжают записывать обращения, прося его о помощи.

На этот раз с жалобами к главе кремлевского режима обратились жены мобилизованных жителей Уссурийска Приморского края.

По словам женщин, их мужья были отправлены в зону боевых действий в Украине без необходимой подготовки, а уже на месте оккупанты столкнулись с отсутствием элементарных условий, из-за чего у них ухудшилось состояние здоровья и завелись паразиты.

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«Не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне, на огневой рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха. Нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания», — пожаловались жены так называемых «мобиков», к которым командование ВС РФ уже давно относится не иначе, как к «пушечному мясу».