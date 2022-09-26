Не злите украинок. В Бердичеве две женщины обнаружили в своей квартире грабителя, обезоружили его и передали полиции 26 сентября, 14:05 Героини (Фото:Полиция Житомирщины)

В Бердичеве, Житомирская область, мать с дочерью поймали в своей квартире грабителя, обезоружили его и передали полиции. Об этом сообщают правоохранители Житомирщины.

По словам женщин, их не было дома около получаса. Когда они вернулись, и мать попыталась открыть входную дверь, оказалось, что она заперта изнутри. Из дома хозяйки услышали посторонний шум и чей-то пугливый топот.

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«Вдруг дверь распахнулась и прямо на женщин из их квартиры выбежал незваный гость, который угрожал применением к ним ножа. Впрочем, отважные бердичевки не растерялись. Младшая из них выбила из рук нападающего острый предмет, вместе с матерью положили его на пол на ступеньки и задержали до приезда полицейских», — информирует полиция.

Задержанным оказался 59-летний уроженец кавказского региона, ныне житель г. Житомира, ранее неоднократно судимый за кражи. В последний раз из мест лишения свободы освободился в мае этого года. В настоящее время мужчина под стражей в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. В рамках досудебного расследования полицейские проверяют мужчину на причастность к другим правонарушениям.

Напомним, что в Ковеле судили мужчину, который испугался воздушной тревоги и залез в чужой дом.

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