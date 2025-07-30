Британку критикуют из-за того, что она с инвалидностью родила детей и проводит с ними много времени (Фото: Amelia Peckham/Instagram)

Британка с инвалидностью рассказала, что столкнулась с критикой из-за того, что решилась родить двоих детей и берет трехмесячный отпуск, чтобы провести летние каникулы с ними.

Об этом сообщает What’s The Jam. Амелия Пекхэм является директором компании Cool Crutches and Walking Sticks в английском городе Харрогейт.

Женщину часто критикуют за ее решение после тяжелой травмы и сложностью с передвижением рожать детей, она воспитывает двух мальчиков Ральфа и Руфуса. Несмотря на это 39-летняя женщина делает так, как считает нужным и говорит, что ее физическое состояние не влияет на ее материнство.

Реклама

Амелия и ее маленькие дети несколько лет назад / Фото: Amelia Peckham/Facebook

Дети Ральф и Руфус / Фото: Amelia Peckham/Instagram

Во время летних каникул Амелия взяла паузу в работе, чтобы провести с детьми все лето. Кроме того, Амелия также экономит примерно 3420 фунтов стерлингов, потому что ей не приходится отдавать мальчиков на школьные кружки во время каникул.

«Я хочу проводить время со своими детьми, пока они хотят проводить время со мной. Они в таком возрасте, когда им так весело, и с ними приятно быть рядом», — цитирует медиа Амелию.

Больше всего британка хочет, чтобы ее дети запомнили это лето как время, когда мама была по-настоящему присутствующей в их жизни. Это окно, заключает Амелия, не будет открытым всегда, поэтому женщина хочет использовать его максимально эффективно.