Ландшафтный дизайн. В Киевской области хозяйке пришлось высаживать овощи вокруг сожженного российского танка у себя в огороде

21 июля, 15:39
Сначала овощи были в танке, теперь вокруг (Фото:Luydmila Nishenko/Facebook)

Сначала овощи были в танке, теперь вокруг (Фото:Luydmila Nishenko/Facebook)

В пгт Великая Дымерка, на Киевщине, хозяйке Людмиле Нишенко пришлось высаживать овощи у себя в огороде вокруг остатков сожженного танка оккупантов. Фото ландшафтного дизайна военного времени женщина показала в своих соцсетях.

«Прикидала земелькой танчик в огороде, цветами обсадила и сказала: „Танк не забирайте до осени! Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту!“ Несокрушимые и трудящиеся женщины-украинки! Береги вас Бог, потому что на ваших руках держится все!» — пишет Нишенко.

Видео дня
https://www.facebook.com/liudmyla.nyshenko/posts/pfbid02KbyhMMp1FAifnSCs8reFLYNGaRpjsy6EbNMqvWBL9ckar6NC4h3vkK4HNMrb4j6cl

На пост обратила внимание пресс-служба Генштаба и тоже опубликовала соответствующее фото. «Украинцев не победишь. Башня ждет вывоза. Но пока из остатков российского танка выходит хорошая тара для компоста», — говорится в посте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fUakwYBagn3A59VtbrsdmcGSShpKBebYCNSp9nC3GnYgrUJ6ArYj6Y7nVmUFnXd5l

Напомним, что именно в поселке Великая Дымерка после деоккупации нашли методичку войск РФ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Танки Киевская область Огород

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