Ландшафтный дизайн. В Киевской области хозяйке пришлось высаживать овощи вокруг сожженного российского танка у себя в огороде 21 июля, 15:39 Сначала овощи были в танке, теперь вокруг (Фото:Luydmila Nishenko/Facebook)

В пгт Великая Дымерка, на Киевщине, хозяйке Людмиле Нишенко пришлось высаживать овощи у себя в огороде вокруг остатков сожженного танка оккупантов. Фото ландшафтного дизайна военного времени женщина показала в своих соцсетях.

«Прикидала земелькой танчик в огороде, цветами обсадила и сказала: „Танк не забирайте до осени! Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту!“ Несокрушимые и трудящиеся женщины-украинки! Береги вас Бог, потому что на ваших руках держится все!» — пишет Нишенко.

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На пост обратила внимание пресс-служба Генштаба и тоже опубликовала соответствующее фото. «Украинцев не победишь. Башня ждет вывоза. Но пока из остатков российского танка выходит хорошая тара для компоста», — говорится в посте.

Напомним, что именно в поселке Великая Дымерка после деоккупации нашли методичку войск РФ.



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