В США вдова устроила генеральную уборку дома и в комнате покойного мужа нашла 50 тысяч долларов наличными. Деньги были спрятаны в теннисных мячиках.

Об этом 9 июля сообщило Ecency.com. Когда прошло 40 дней после смерти мужа, женщина начала уборку в доме, и его комнате в частности.

Во время работы американка наткнулась на старые теннисные мячики в спортивной сумке. Когда она услышала странный звук от мячей, то разрезала один из них. Там вдова нашла аккуратно сложенные наличные деньги.

Всего во всех теннисных мячиках она обнаружила 50 тысяч долларов, что более 2 миллионов гривен. Женщина сразу поняла, почему ее муж не хотел играть в теннис с соседями.

На найденные деньги американка хочет открыть фитнес-центр в память о своем покойном муже.