Россиянка сообщила в полицию о беспилотнике над Москвой. Оказалось, что это звезда 3 июня, 10:58 Москвичка заметила «БПЛА», рассматривая ночное небо через бинокль (Фото:gorodarus)

После серии атак дронов-камикадзе на целый ряд российских городов паника среди граждан РФ достигла такого уровня, что БПЛА им уже буквально мерещатся.

Так, в ночь на 2 июня жительница Москвы сообщила в полицию, что увидела в ночном небе беспилотник, который «около получаса мерцал то зеленым, то красным цветом, после чего стал стремительно двигаться в сторону центра».

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«Бдительность москвичей вышла на новый уровень… 40-летняя женщина сообщила, что рассматривала небо в бинокль и увидела там беспилотник… Прибывшие на место полицейские никаких дронов в небе не обнаружили. Вооружившись биноклем женщины, они установили, что та приняла за беспилотник звезду. На всякий случай в ОМВД начали проверку», — говорится в сообщении одного из прокремлевских Telegram-каналов.

Фото: t.me/bazabazon

В свою очередь российская балерина Анастасия Волочков, рассказывая у себя в соцсетях об атаке дронов на Подмосковье, случайно навела украинцев на воинскую часть, расположенную недалеко от ее дома.