Британка вышла на пенсию и полностью изменила свою жизнь: купила камеру и стала успешным фотографом

Британская пенсионерка в 61 год начала фотографировать (Фото: The Guardian)

В Великобритании женщина после выхода на пенсию решила изменить свою жизнь. Она купила камеру и стала успешным фотографом.

Об этом 7 июля сообщило The Guardian. Сейчас 61-летняя Мишель Джексон из Дербишира фотографирует дикую природу.

Большую часть своей жизни британка проработала инженером в железнодорожной отрасли. В 1994 году Мишель вместе с мужем переехала в Сидней, где вместе с ним воспитывала двух дочерей. По словам женщины, она не уделяла время себе.

Реклама

Когда у нее ухудшился слух, Мишель ушла на пенсию в возрасте 56 лет. Впоследствии вернулась в Англию.

Позже, когда ей исполнился 61, британка купила свою первую камеру и начала фотографировать. Прошла курсы фотошопа.

Сейчас Мишель Джексон — успешный фотограф и готовится к награде Master Craftsman. По 20 часов в неделю она «фотографирует в поле».

«Я в восторге от британской дикой природы. Я каждый раз возбуждаюсь. Это трепет от того, что они появляются. Если вы действительно хотите их искать, вы их найдете», — говорит она о животных, которых фотографирует.