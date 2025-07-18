Соответствующее видео опубликовал в своем TikTok-аккаунте пользователь l.yoshik. Молодой блогер, по имени Алексей развивается в соцсетях и показывает, «как быть светлым в темные времена». Парень проводит опрос прохожих на улицах Одессы.

В одном из недавних видео Алексей спросил у прохожей женщины, кого она бы выбрала: «богатого папика или сверстника, но без денег». Однако женщина не поняла вопрос парня и переспросила: «Это какой язык вообще? Сори, я просто из Шотландии приехала». Далее украинка начала высказывать свое мнение относительно заданного вопроса, однако было уже поздно — пользователи «зацепились» за ее первые слова и начали массово троллить в комментариях.

«Сори, на каком языке это видео, потому что я сегодня американо пила просто», «сори, на каком языке это видео? Я просто посылку из Китая получила», «это какой язык? Сори, у меня просто английская раскладка на телефоне», «а на каком языке это видео? Сори, я просто ездил в Бедронку за паштетом», «на каком языке комментарии? Я в турецких трусах просто», «сори, на каком это языке, потому что у меня испанский стыд», «сори, у меня просто кондиционер OLMO, то я думал, что я в Испании», — большинство комментариев под видео именно в таком контексте.

В комментариях пользователи разнесли женщину на видео / Фото: Скриншот

Украинцы не упустили возможности потролить в комментариях / Фото: Скриншот

«Люди, которые посмотрели это видео до конца: вы нормальные вообще? Люди, которые после первой фразы сразу открыли комментарии почитать: к вам вопросов нет», — пишет пользовательница Марина Степаненко.

Комментарий о комментариях комментаторов / Фото: Скриншот

Видео стало популярным, однако именно первая фраза женщины и комментарии сделали этот ролик вирусным. Интересно, что автор контента прославился после того, как другая TikTok-пользовательница Светлана Ровенчак сделала отдельное видео именно с комментариями и обозначила в описании блогера.

Видео с комментариями набрало за день почти 3 миллиона комментариев и побудило пользователей перейти на оригинал. Таким образом и само видео Алексея стало более популярным и подтянулось в рекомендации — сейчас там почти миллион просмотров.