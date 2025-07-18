Женщина из Ровенского села сняла юмористическое видео, на котором показала, как бы она выглядела, если бы ходила в селе в новой одежде, с макияжем и прической.

Соответствующее видео девушка опубликовала в своем блоге в TikTok 16 июля. На видео женщина, по имени Анечка показала, как сначала возится в селе в обычной одежде, а потом переоделась в более нарядную и обула каблуки. В таком образе женщина ухаживала и кормила домашних животных, вывозила перегной и возилась по хозяйству в целом.

Видео за день набрало более 100 тысяч просмотров и более 4000 лайков. В комментариях женщину в основном поддержали и начали шутить о жизни в селе. «Так эротично еще никто не справлялся», — написала одна из пользователей в комментариях.

Комментарии украинцев под видео / Фото: Скриншот

Аннуся Маширо родилась и проживает селе Клесов Ровенской области. Женщина замужем, воспитывает двух дочерей — Ульяну, 12 лет и семилетнюю Юлию.

По образованию Аннуся фельдшер, имеет диплом массажиста, однако работает в туристической отрасли. Как признается украинка в своем блоге, когда-то она мечтала о жизни в большом городе, сейчас наслаждается пребыванием в селе.

В свободное время ведет свои соцсети, однако, говорит, блогером себя не считает.

«Село — это не только романтика и спокойствие. Это с утра до ночи бесконечная работа: посадить, посеять, прополоть, полить, собрать, покосить, сгрести, на плечах принести, побелить, подкрасить, построить, подлатать, смести, ухаживать, подвязать, справиться… Только подумал, что немного разбогател — уже забор рушится, кровля в хлеву течет, ворота просят краски, дом дождь облупил, надо белить, сад кропить, виноградник хочет опоры, а куры — зерна. Село — это когда руки в грязи, ноги в пыли, лоб в поту, а душа в раю», — говорит Ганнуся в одном из своих сообщений.