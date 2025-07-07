Попросил меньше сидеть в Instagram. Женщина подала в суд на своего мужа, потому что она вынуждена была заниматься домашними делами

Женщина пожаловалась на своего мужа, потому что он попросил ее заниматься больше домашними делами и меньше сидеть в Instagram (Фото: Solen Feyissa/Unsplash)

В Индии женщина подала жалобу на своего мужа за то, что он заставляет ее делать домашние дела вместо того, чтобы проводить время в Insragram.

Об этом 4 июля сообщило медиа Oddity Central. Инцидент произошел в Ноиде, индийском штате Уттар-Прадеш. Женщина по имени Ниша подала жалобу на своего мужа Виджендра, потому что его просьба проводить меньше времени в социальных сетях и больше заниматься домашними делами привела к тому, что она потеряла подписчиков.

До этого момента, по словам 30-летней женщины, они с Виджендро жили в относительной гармонии, однако его требования разрушили ее карьеру в социальных сетях.

Раньше Ниша ежедневно публиковала от двух роликов в своем Instagram, но требования мужа сделали это невозможным. И когда она потеряла двух подписчиков за один день, Ниша покинула супружеский дом, переехала к родителям в другую деревню и подала жалобу на мужа.

«Мои подписчики уменьшились, потому что я была занята мытьем посуды и уборкой дома, которую проводил мой муж. У меня не было времени делать ролики», — цитирует медиа женщину.

Услышав о действиях жены, Виджендра подал собственную ответную жалобу. Он утверждает, что Ниша всегда была занята в Instagram и пренебрегала домашними делами.

Выслушав обе стороны, полиция собрала супругов вместе и поговорила с ними о важности семейной жизни. Сейчас молодая пара снова вместе и пытается наладить свои отношения.

Однако из-за заявления Ниши мужчина потерял работу и ищет другой способ заработать на жизнь.