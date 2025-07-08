Испанка собрала самую большую коллекцию яичных чашек в мире — она собирала их более 50 лет

Женщина собрала наибольшее количество яичных рюмок в мире (Фото: Guinness World Records)

Женщина из Испании стала мировым рекордсменом, собрав самую большую в мире коллекцию яичных чашек.

Об этом 7 июля сообщили специалисты Книги рекордов Гиннеса. Женщина по имени Мария Хосе Фустер собирала свою коллекцию более 50 лет. Она имеет 15 485 яичных чашек и стаканов разных цветов и дизайнов.

Частью своей коллекции Мария, которая является генеалогом и историком, любит делиться с другими, а 1143 ее яичных чашек экспонируются в местном музее.

Чашки и стаканы разных цветов и дизайнов (Фото: Guinness World Records)
Вместе со специалистами Книги рекордов Гиннеса женщина подсчитала точное количество сосудов. (Фото: Guinness World Records)
Мария Хосе Фустер имеет 15485 чашек и стаканов для яиц. (Фото: Guinness World Records)
