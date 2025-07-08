Испанка собрала самую большую коллекцию яичных чашек в мире — она собирала их более 50 лет
Женщина собрала наибольшее количество яичных рюмок в мире (Фото: Guinness World Records)
Женщина из Испании стала мировым рекордсменом, собрав самую большую в мире коллекцию яичных чашек.
Об этом 7 июля сообщили специалисты Книги рекордов Гиннеса. Женщина по имени Мария Хосе Фустер собирала свою коллекцию более 50 лет. Она имеет 15 485 яичных чашек и стаканов разных цветов и дизайнов.
Частью своей коллекции Мария, которая является генеалогом и историком, любит делиться с другими, а 1143 ее яичных чашек экспонируются в местном музее.