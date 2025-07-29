Британка в июле начала подготовку к Рождеству — она запасается сладостями и подарками для детей

29 июля, 11:36
Британская мама готовится к Рождеству за полгода до праздников (Фото: Char Chandler/TikTok/скриншот)

Женщина из Великобритании Чар Чандлер не готова ждать декабря, чтобы начать подготовку к рождественским праздникам, поэтому она закупается продуктами сейчас.

Об этом сегодня, 29 июля, сообщило медиа The Mirror. Чар живет в английском городе Стокпорт. Уже в июле британка начала подготовку к Рождеству и зимним праздникам.

Женщина запасается сладостями, продуктами с долгим сроком годности, напитками и уже готовит подарки для своих троих детей.

Чар имеет потайной шкаф, в котором прячет рождественские пакеты. Она завернула презенты для своих детей в праздничную упаковку, и показывает все это в своем аккаунте в TikTok.

@char.chandler Christmas in july..... why not?? Heres a sneak peak into my christmas cupboard. We have the summer holidays, eldest sons birthday, two holidays and disney in january meaning i need to spread the cost. Heres what ive got so far.... #christmastiktok #christmascountdown #christmas #xmas #christmasfyp #december #xmascountdown ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

И хотя в комментариях женщину начали троллить и насмехаться над ней, она не обращает внимания на критику и негативные мнения.

«Я мать-одиночка. Я хочу лучшего для своих детей, поэтому распределяю расходы, чтобы сделать все как можно лучше, насколько я смогу», — цитирует медиа британку.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Рождество Подарки

