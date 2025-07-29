Британка в июле начала подготовку к Рождеству — она запасается сладостями и подарками для детей
Британская мама готовится к Рождеству за полгода до праздников (Фото: Char Chandler/TikTok/скриншот)
Женщина из Великобритании Чар Чандлер не готова ждать декабря, чтобы начать подготовку к рождественским праздникам, поэтому она закупается продуктами сейчас.
Об этом сегодня, 29 июля, сообщило медиа The Mirror. Чар живет в английском городе Стокпорт. Уже в июле британка начала подготовку к Рождеству и зимним праздникам.
Женщина запасается сладостями, продуктами с долгим сроком годности, напитками и уже готовит подарки для своих троих детей.
Чар имеет потайной шкаф, в котором прячет рождественские пакеты. Она завернула презенты для своих детей в праздничную упаковку, и показывает все это в своем аккаунте в TikTok.
И хотя в комментариях женщину начали троллить и насмехаться над ней, она не обращает внимания на критику и негативные мнения.
«Я мать-одиночка. Я хочу лучшего для своих детей, поэтому распределяю расходы, чтобы сделать все как можно лучше, насколько я смогу», — цитирует медиа британку.