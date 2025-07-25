В США женщина без соответствующего образования в течение пяти лет работала медсестрой в домах для людей почтенного возраста и реабилитационных центрах. Она меняла место работы, штаты и имена.

Об этом 24 июля сообщило The New York Times. Как отмечает медиа, мошенницу случайно разоблачили в апреле, однако полицейские до сих пор не уверены, какое ее настоящее имя.

Все началось с того, что весной женщину остановили правоохранители из-за просроченных номерных знаков. Сначала она назвала одно имя — Энджел Рене Келли — а через несколько минут сказала, что ее зовут не так и назвала другое имя. Тогда женщина представилась Энджел Гарднер-Спайкс.

Впоследствии оказалось, что у американки есть еще одно имя — Шеннон Николь Лоусон. Интересно, что при всех трех именах она говорила, что родом из разных штатов: сначала назвала Кентукки, позже Джорджию, а потом сказала, что из Пенсильвании.

Во время этого полицейские и «поймали» ее. Как выяснилось, она в течение последних пяти лет без соответствующего на то образования работала медсестрой в реабилитационных центрах и домах престарелых.

В некоторых местах работы ее уволили за плохое выполнение своих обязанностей, в некоторых штатах женщину разыскивали за мошенничество. Она похищала лекарства и медицинское оборудование, была связана с наркотиками и получала доступ к конфиденциальным медицинским документам и некоторым препаратам. Все эти 5 лет мошенница работала под разными именами.

Женщину задержали, однако правоохранители до сих пор сомневаются, какое же ее настоящее имя. Пока они остановились на Шенон Николь Вомак, однако отмечают, что, возможно, «не каждая буква в ее имени находится на своем месте».

Сейчас Вомак находится в исправительной колонии в Вашингтоне.