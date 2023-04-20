Жене российского оккупанта вместо обещанных дров подарили два билета в цирк — видео

20 апреля, 14:02
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Россиянка жалуется, что местные власти ее обманули (Фото:NV)

Россиянка жалуется, что местные власти ее обманули (Фото:NV)

Жительница Карачаево-Черкесской республике РФ пожаловалась на местную администрацию, которая после мобилизации ее мужа на войну против Украины уверяла, что предоставят ей материальную помощь, однако в итоге просто обманула.

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Об этом женщина рассказала в обнародованном в соцсетях видеообращении.

По словам россиянки, в качестве поддержки чиновники пообещали привезти ей дрова для отопления жилья, а вместо этого подарили билеты в цирк.

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«Мой муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь. Привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнев, председатель сельского муниципального поселения все время обманывал. Говорил: „Привезу, привезу, привезу“. Но в результате привез два билета в цирк», — посетовала жена оккупанта.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1649020359012675586
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Россияне Война России против Украины

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