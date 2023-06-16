Зажигательный тверк. Зенитка оккупантов так обрадовалась своему уничтожению дроном ВСУ, что начал «танцевать» — видео 16 июня, 11:37 От зенитки в итоге практически ничего не осталось (Фото:Скриншот видео К2 54 ОМБр)

О чем мечтает военная техника российских оккупантов? Конечно же, о том, чтобы быть уничтоженной доблестными украинскими воинами.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с российской зениткой, которая после удара дрона-камикадзе ВСУ начала буквально «танцевать» от радости.

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На обнародованных кадрах от разведгруппы К2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады видно, как объятый пламенем грузовик УРАЛ с установленной на него ЗУ 23−2 исполняет забавное подобие тверка.

При этом танец оказался настолько зажигательным, что после него от зенитки практически ничего не осталось.

#Ukraine: A FPV loitering munition of the K2 unit of the Ukrainian 54th Mechanised Brigade destroyed a Russian Ural truck with ZU-23-2 autocannon in Verkhnokamyanka, #Luhansk Oblast.



For some reason the Ural is a little jumpy after being hit. pic.twitter.com/egnILYOce6 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 15, 2023

В свою очередь пользователи соцсетей занялись подбором саундтрека, который наиболее идеально подошел бы для этого огненного шоу.

Right, you odd but beautiful bunch, you asked for this 👇🏼 pic.twitter.com/YwC6N5JL3E — Seveer of the 95th rifles 🇺🇦🇬🇧 (@Seveerity) June 15, 2023

Here is my contribution to twerk truck. pic.twitter.com/8AeZXHEymI — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) June 15, 2023