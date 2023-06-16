Зажигательный тверк. Зенитка оккупантов так обрадовалась своему уничтожению дроном ВСУ, что начал «танцевать» — видео
От зенитки в итоге практически ничего не осталось (Фото:Скриншот видео К2 54 ОМБр)
О чем мечтает военная техника российских оккупантов? Конечно же, о том, чтобы быть уничтоженной доблестными украинскими воинами.
Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с российской зениткой, которая после удара дрона-камикадзе ВСУ начала буквально «танцевать» от радости.
На обнародованных кадрах от разведгруппы К2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады видно, как объятый пламенем грузовик УРАЛ с установленной на него ЗУ 23−2 исполняет забавное подобие тверка.
При этом танец оказался настолько зажигательным, что после него от зенитки практически ничего не осталось.
В свою очередь пользователи соцсетей занялись подбором саундтрека, который наиболее идеально подошел бы для этого огненного шоу.