Зажигательный тверк. Зенитка оккупантов так обрадовалась своему уничтожению дроном ВСУ, что начал «танцевать» — видео

16 июня, 11:37
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От зенитки в итоге практически ничего не осталось (Фото:Скриншот видео К2 54 ОМБр)

От зенитки в итоге практически ничего не осталось (Фото:Скриншот видео К2 54 ОМБр)

О чем мечтает военная техника российских оккупантов? Конечно же, о том, чтобы быть уничтоженной доблестными украинскими воинами.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с российской зениткой, которая после удара дрона-камикадзе ВСУ начала буквально «танцевать» от радости.

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На обнародованных кадрах от разведгруппы К2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады видно, как объятый пламенем грузовик УРАЛ с установленной на него ЗУ 23−2 исполняет забавное подобие тверка.

При этом танец оказался настолько зажигательным, что после него от зенитки практически ничего не осталось.

В свою очередь пользователи соцсетей занялись подбором саундтрека, который наиболее идеально подошел бы для этого огненного шоу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Военная техника Танцы Война России против Украины

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