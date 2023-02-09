«Меня не застрелят?». Неожиданные объятия Зеленского и журналистки в Дорсете растрогали британцев — видео 9 февраля, 16:42 Присутствовавшие отреагировали на объятия Владимира Зеленского и журналистки аплодисментами (Фото:Скриншот видео BBC)

Во время совместной пресс-конференции британского премьера Риши Сунака и президента Владимира Зеленского в среду, 8 февраля, произошел довольно милый курьез.

Когда микрофон для вопросов лидерам двух стран передали корреспондентке BBC, она сначала поприветствовала украинского лидера, а потом призналась, что хотела его обнять, но побоялась.

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«Приветствую вас, господин президент. Спасибо за ваш приезд. Я бы вас хотела обнять и поблагодарить, но нельзя…» — обратилась журналистка к Зеленскому, объяснив свою неуверенность опасениями, что его охрана ее «застрелит».

В свою очередь глава государства этому удивился, после чего спустился со сцены в зал, и взял ее в дружеские объятия, на что растроганные присутствовавшие, в том числе и глава британского правительства, отреагировали аплодисментами.