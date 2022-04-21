Железные яйца, песни, фанфики с Макроном. Мемы, шутки и смешные видео о Зеленском к трем годам его победы на выборах

21 апреля, 07:25
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Анкету-опросник он уже заполнил (Фото:Коллаж НВ)

Анкету-опросник он уже заполнил (Фото:Коллаж НВ)

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21 апреля исполняется ровно три года с момента, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский. На фоне полномасштабного вторжения РФ он стал идолом для иностранцев, героем для украинцев, а также вдохновил свой народ бороться на всех фронтах, даже информационном. Последний заполнили мемы, смешные видео и куча шуток. НВ собрало лучшие из них.

С самого начала войны основной темой для шуток стали железные части тела Зеленского. Особая актуальность у них возникла после отказа президента от эвакуации.

https://twitter.com/newvoiceukraine/status/1500196106243907585
@vlad_shevchenko

💪🏻💪🏻💪🏻🇺🇦

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

И, конечно, один Владимир Москву окрестил, а этот ее отпоет.

Видео дня
@momanna #україна #зеленський #украина #украинароссия #хрещення #народ #зе #історіяукраїни #ukraine #воля #свобода #мир ♬ Не твоя війна - Океан Ельзи

Ох, он еще и ООН решил распустить. Но это снова речь о железных частях тела.

@zooolotokarpat #гуморукраїнською #україна🇺🇦 #зеленський ♬ оригинальный звук - Rodion Semchuk

Разобрали на мемы и обращение Зеленского 4 марта, в котором он раскритиковал НАТО за их «глубокую обеспокоенность» без конкретных действий, как, например, закрытие неба над Украиной.

https://twitter.com/onemoredrinkbb/status/1499860182087745536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499860182087745536%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Fzvernennya-zelenskogo-do-nato-komentari-ukrajinciv-reakciya-socmerezh-50222483.html
https://twitter.com/valyrian_v/status/1499857796300480522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499857796300480522%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Fzvernennya-zelenskogo-do-nato-komentari-ukrajinciv-reakciya-socmerezh-50222483.html
@romanantiuhov

♬ original sound - romanantiuhov

За время войны все поняли, что комик стал героем и зарубежных СМИ. Несколько американских ток-шоу вдохновились смелостью нашего руководителя. Среди них Tonight Show, Jimmy Kimmel Live и The Late Show with Stephen Colbert.

Отметим, что даже журнал Time также посвятил обложку Украине и, в частности, Зеленскому.

https://www.facebook.com/media.NV/posts/3231849373755624

Учитывая огласку в зарубежных СМИ, покорение сердец девушек и парней из-за границы было вопросом времени. Но да, они даже создали целый тренд в TikTok для восторга Зеленским.

@officialqueenbitch #ukraine #officialqueenb #love #zelensky ♬ original sound - alexa 🌙
@tattooed_mom35 I mean Europeans are sexy that’s why I married one! #fyp #zelenskyy #standwithukraine #prayforukraine🇺🇦 ♬ original sound - alexa 🌙

Отметим, что у президента Украины теперь есть свой мерч. Чешский онлайн-магазин текстиля TMBK запустил в продажу подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Цена одного изделия - 570 крон (731 гривна).

ТМВК
Фото: ТМВК

Новое время – новые «шипы» (додумывание романтических отношений для двух людей в альтернативной реальности). Если шиперство Зеленского с американской певицей Билли Айлиш казалось вам странным, что вы скажете о президенте Франции Эммануэле Макроне в роли любимого нашего руководителя?

@rvrdfans Я надеюсь меня за это не посадят...#зеленский #Макрон #зекрон #украина #франция ♬ оригинальный звук - ♡rvrdfans♡

Да, мы тоже хотели бы этого не видеть. Но держите еще.

@sensexmind погляд макрона на першому кадрі..💍#зекрон #хочуврекомендації #эмманюэльмакрон #володимирзеленський #президент #україна #франція #macron #эмануэльмакрон #франция #врек #fup #єс ♬ оригінальний звук - люблю жінок💅

Учитывая рейтинги Зеленского сейчас, следующие выборы президента будут выглядеть именно так:

@daria.beauty

так и будет!

♬ Drunk-Dazed - ENHYPEN

Кстати, президенту Украины посвятили замечательную песню с припевом «Вова, еб*ш их».

@dariiya.ko #українапонадусе #славаукраїні #ukraine#zelensky#glorytoukraine#standwithukraine#перемогазанами💙💛💪 ♬ Вова, їбаш їх блять - Мюслі UA

В общем, теперь нет зуммеров, бумеров и мелениалов — есть только Зелениалы.

https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/3099094157004581

Просто посмотрите на полную украинизацию нашего президента!

И на чудесную дружбу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111438751535443

Так сказать, и анкету-опросник заполнил на вступление в ЕС, а дальше по тексту.

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ

Три года назад — 21 апреля 2019 — состоялся второй тур президентских выборов, в котором Зеленский победил с результатом в 73.22% поддержки против 24.45% у тогдашнего президента Петра Порошенко.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Владимир Зеленский Мемы Президент Президентские выборы в Украине 2019 TikTok

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