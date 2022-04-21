Железные яйца, песни, фанфики с Макроном. Мемы, шутки и смешные видео о Зеленском к трем годам его победы на выборах 21 апреля, 07:25 Цей матеріал також доступний українською Анкету-опросник он уже заполнил (Фото:Коллаж НВ)

21 апреля исполняется ровно три года с момента, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский. На фоне полномасштабного вторжения РФ он стал идолом для иностранцев, героем для украинцев, а также вдохновил свой народ бороться на всех фронтах, даже информационном. Последний заполнили мемы, смешные видео и куча шуток. НВ собрало лучшие из них.

С самого начала войны основной темой для шуток стали железные части тела Зеленского. Особая актуальность у них возникла после отказа президента от эвакуации.

И, конечно, один Владимир Москву окрестил, а этот ее отпоет.

Видео дня

Ох, он еще и ООН решил распустить. Но это снова речь о железных частях тела.

Разобрали на мемы и обращение Зеленского 4 марта, в котором он раскритиковал НАТО за их «глубокую обеспокоенность» без конкретных действий, как, например, закрытие неба над Украиной.

За время войны все поняли, что комик стал героем и зарубежных СМИ. Несколько американских ток-шоу вдохновились смелостью нашего руководителя. Среди них Tonight Show, Jimmy Kimmel Live и The Late Show with Stephen Colbert.

Отметим, что даже журнал Time также посвятил обложку Украине и, в частности, Зеленскому.

Учитывая огласку в зарубежных СМИ, покорение сердец девушек и парней из-за границы было вопросом времени. Но да, они даже создали целый тренд в TikTok для восторга Зеленским.

Отметим, что у президента Украины теперь есть свой мерч. Чешский онлайн-магазин текстиля TMBK запустил в продажу подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Цена одного изделия - 570 крон (731 гривна).

Фото: ТМВК

Новое время – новые «шипы» (додумывание романтических отношений для двух людей в альтернативной реальности). Если шиперство Зеленского с американской певицей Билли Айлиш казалось вам странным, что вы скажете о президенте Франции Эммануэле Макроне в роли любимого нашего руководителя?

Да, мы тоже хотели бы этого не видеть. Но держите еще.

Учитывая рейтинги Зеленского сейчас, следующие выборы президента будут выглядеть именно так:

Кстати, президенту Украины посвятили замечательную песню с припевом «Вова, еб*ш их».

В общем, теперь нет зуммеров, бумеров и мелениалов — есть только Зелениалы.

Просто посмотрите на полную украинизацию нашего президента!

И на чудесную дружбу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



Так сказать, и анкету-опросник заполнил на вступление в ЕС, а дальше по тексту.



Фото: Коллаж НВ

Три года назад — 21 апреля 2019 — состоялся второй тур президентских выборов, в котором Зеленский победил с результатом в 73.22% поддержки против 24.45% у тогдашнего президента Петра Порошенко.



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